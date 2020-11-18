Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إحالة مديرة مدرسة للنيابة الإدارية في واقعة طرد تلاميذ برياض الأطفال بسبب المصروفات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
Advertisements
قســـم التعليــــم
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بالسادات للنيابة الإدارية لإعمال شئونها.

جاء ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب ضد مديرة المدرسة لقيامها بطرد أطفالهم والمقيدين بمرحلتى KG1,KG2 والتنبيه بعدم قبول أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لفحص الشكوى على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن حرصًا على مستقبل أبنائه الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.

هذا وقد تم بحث الشكوى من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة وبحضور محقق قانوني من إدارة السادات التعليمية ومجلس أمناء المدرسة. 

وانتهت اللجنة من ثبوت الواقعة وذلك باعتراف مديرة المدرسة أمام اللجنة أفادت بأنها لم تخرج أي طالب خارج المدرسة ولكن نبهت بعدم دخول أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية وذلك بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن. 

هذا وقد أكدت اللجنة على مديرة المدرسة بعدم خروج أي طالب من رياض الأطفال لم يقم بسداد المصروفات الدراسية تحت أي ظرف إلا بحضور ولى الأمر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على عدم تكرار تلك الواقعة بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على المستقبل التعليمي للطلاب ، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه النهوض بالعملية التعليمية ومؤكدًا على محاسبة المقصرين حفاظًا على الصالح العام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتظام الدراسة برياض الأطفال ومدارس الفيوم في أول أيام الدراسة 2020

مدير تعليم الشرقية: 4.4 ألف مدرسة تستقبل مليونا و650 ألف طالب ومستعدون لمواجهة كورونا| حوار

تفاصيل محاولة إجبار طالبة على الحجاب في مدرسة بالشرقية.. الأب يحرر شكوى.. والمدير: زي مدرستنا ليس به غطاء للرأس

وزير التعليم: 5 ضوابط جديدة لحل مشاكل أولياء الأمور مع المدارس الخاصة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب المدارس الخاصة بجدولة ديون المتعثرين في سداد المصروفات

التعليم تستجيب لصرخات الأهالي من مصروفات المدارس الخاصة.. إتاحة تقسيط السداد على 4 أقساط وإلغاء زيادات العام الجديد.. أولياء الأمور يشكرون الوزير.. وتوضيح مهم من طارق شوقي بشأن موعد التنفيذ

ترشيحاتنا

خناقة بين لاعبة منتخب مصر للمصارعة مع مدربها تنتهي في النيابة.. فيديو

في عيد ميلاد إيناس عبد الله.. قصة تعرضها للظلم قبل ارتداء الحجاب

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.. السبت

خلع قلوب الأهلاوية.. شوبير يكشف موقف ديانج من المشاركة أمام الزمالك

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟ .. أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في مهرجان الفضائيات العربية

دودج تشارجر تعود للسوق بنسخة أكثر قوة