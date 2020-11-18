رفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية وعقوبات للمخالفين وطرق جديدة لإجراء الامتحانات.. ماذا قالت جامعة القاهرة عن موجة كورونا الثانية وكيف استعدت لها

الخشت: نساهم بأكثر من 24% من الأبحاث المنشورة دوليا لمواجهة كورونا

محمود علم الدين لـ "صدى البلد": العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي.. والامتحانات إلكترونية في هذه الحالة

عميد هندسة القاهرة لـ "صدى البلد": نعتمد على المقررات الإلكترونية.. ومنصة جديدة للامتحانات

عميد دار علوم القاهرة: تشكيل لجنة لمتابعة تحسين الإجراءات الاحترازية

عميد آثار القاهرةلـ "صدى البلد": جاهزون لكل الاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لكورونا









مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة واقتراب موعد امتحانات الميد تيرم، ازداد قلق الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتساءل الكثير: "كيف ستتم العملية التعليمية وكيف سيتم إجراء الامتحانات في حال دخولنا موجة ثانية لفيروس كورونا؟"، ويجيب "صدى البلد" في هذا التقرير عن جميع هذه التساؤلات.









يقول الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة جاهزة للتعامل في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة، كما أن الجامعة جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.









وأضاف أن الجامعة تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليا حول مكافحة كوفيد 19، بإجمالي 125 بحثا علميا من 552 بحثا مصريا منشورا في المجلات الدولية، مشيرًا إلى أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغ عددها نحو 144 دراسة.









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وأوضح أنه تم إجراء 7 دراسات سريرية حول "العدوى الصامتة بين العاملين بالمستشفيات" لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة لهذا الفيروس وكيفية الوقاية من العدوى.









وأوضح الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الكلية مستعدة لأي سيناريوهات جديدة للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحة، تحسبا لحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.









وأكد علم الدين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك تشديدات على الإجراءات الاحترازية والتزام الطلاب بها، كما أنه تم رفع درجة التشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع كليات الجامعة، موضحا أن العملية التعليمية تسير وفقا للخطة الموضوعة دون أي مشكلات.









وأشار إلى أنه تم وضع العديد من الحلول والبدائل في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث إن الجامعة مستعدة لاستقبال طلابها وإتمام العملية الدراسية سواء في مقر الجامعة أو إلكترونيا، كما أن هناك استعدادا من قبل الجامعة حال إجراء اختبارات الميد تيرم إلكترونيا.









وأكد الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، فهناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.











وأوضح "كامل"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء امتحانات الميد تيرم في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء في مقر الكلية أو الكترونيا من خلال المنصة التعليمية.









وكشف عميد كلية الآداب أنه في حال دخولنا موجة ثانية لفيروس كورونا سيتم الاعتماد على التعليم (الأونلاين) من خلال طرح البرامج والمقررات الدراسية على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية (البلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة.









وقال إنه سيتم إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال استخدام المنصة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية (جورميه)، وأشار إلى وجود وحدة للدعم الفني بالكلية لحل أي مشكلات خاصة باستخدام المنصة التعليمية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية.









وقال الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية شكلت لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للطلاب والعاملين بالجامعة، حيث يتم تقديم اقتراحات من قبل اللجنة لتحسين ومتابعة تطبيق أن هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية من جانب الطلاب وجميع العاملين بالكلية.









وأكد "رضوان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة والالتزام بها من قبل الطلاب والعاملين بالكلية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة بالكلية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقديم مقترحات وآراء لتطويرها، كما أن الكلية تخصص ساعتين يوميا لعمليات التعقيم بالكلية وأماكن تردد الطلاب.









وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه تم عمل عيادة إضافية للكلية، كما أنه يوجد غرف مخصصة للعزل بكل مبنى تابع للكلية، في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا حضور جميع الطلاب بالكمامات وقياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى تزويد الكلية بأدوات التعقيم والمنظفات ومنع تجمعات الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الكلية مستعدة في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، لاستقبال طلابها وسير العملية التعليمية كما هي وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.









وأضاف أنه في حال دخولنا في موجة ثانية لفيروس كورونا، فإنه سيتم إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال منصة "جورميه" الخاصة بالامتحانات، لافتا إلى أنه يوجد تشديدات على التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، ولا يوجد سوى حالة اشتباه منذ بدء الدراسة وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بها سلبية.









من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، لأن منصة "بلاك بورد" بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل، كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم، مشددا على أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب، كما توجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني، ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمئنان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية، مراعاة للتباعد الاجتماعي.