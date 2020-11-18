Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بزيارة لحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وذلك تلبية لدعوة السفير فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والحوكمة والإدارة والتسويق.

تضمنت الزيارة جولة تفقد أقسام ومباني الجامعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة في المجال الأكاديمي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضة وغيرها.

وخلال اللقاء قدم وزير الطيران الشكر لرئيس الجامعة على هذه الدعوة الكريمة وأعرب عن استعداد الوزارة التام للتعاون والتبادل العلمي مع الجامعة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات المختلفة.

وأوضح الطيار محمد منار أن الوزارة وشركاتها التابعة تضع على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الأداء العملي عن طريق التدريب الفعال داخل العديد من الجهات التعليمية الكبرى، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للتطوير الإداري والعملي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومواكبة التطور الهائل في مجالات التدريب والوصول به إلى المستويات العالمية داخل منظومة الطيران المدني.

رافق وزير الطيران في زيارته، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو أبو العينين رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، بالإضافة إلي حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة
تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة
تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة
تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة
تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع غانا لتأسيس شركة طيران جديدة بأفريقيا

وزير الطيران يكرم العاملين المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية.. صور

وزير الطيران يبحث مع السفير الأمريكي زيادة رحلات الشحن بين واشنطن والقاهرة

توقيع مذكرة تفاهم بين"اير كايرو" و"جنوب السودان للطيران" للتوسع بأفريقيا

الطيران المدني تكشف تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين إير كايرو وجنوب السودان للطيران

ترشيحاتنا

التحفظ على سائق أتوبيس حادث مدرسة الهرم

حالة واحدة يسمح فيها لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج | تفاصيل

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. حقيقة زواجه من رغدة

اغتنمه.. من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة

إحالة مديرة مدرسة للنيابة الإدارية في واقعة طرد تلاميذ برياض الأطفال بسبب المصروفات

في عيد ميلادهما.. 10 صور رومانسية لـ أحمد حلمي ومنى زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في مهرجان الفضائيات العربية

دودج تشارجر تعود للسوق بنسخة أكثر قوة