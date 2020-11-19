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برلمان

نائب يطالب البرلمان الجديد بسرعة تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن البرلمان القادم سيكون من ضمن أولوياته إصدار العديد من المهام خلال الفترة المقبلة.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب من البرلمان القادم الإسراع فى تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل لكل المصريين فى كل المحافظات على مستوى مصر ، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون المعاشات الجديد.

كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه على النواب القادمين الإستمرار فى تقديم طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير مكاتب الشهر العقارى  والمعاشات والمرور.

كان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد مؤتمرا صحفياعالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تاخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تاخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .

وأضاف أن القانون وضع من الاجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من كجكوعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية.

وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .
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