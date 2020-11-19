نائب يطالب البرلمان الجديد بسرعة تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل

قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن البرلمان القادم سيكون من ضمن أولوياته إصدار العديد من المهام خلال الفترة المقبلة.





وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب من البرلمان القادم الإسراع فى تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل لكل المصريين فى كل المحافظات على مستوى مصر ، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون المعاشات الجديد.





كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه على النواب القادمين الإستمرار فى تقديم طلبات الإحاطة المتعلقة بتطوير مكاتب الشهر العقارى والمعاشات والمرور.



