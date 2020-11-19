حملات خيرية في سوهاج.. أطباء يدشنون مبادرة «طبيب الإنسانية» للأكثر احتياجا.. وأرملة النائب أبو حجي تطلق مبادرة لعلاج غير القادرين مجانا من أبناء المحافظة

* "طبيب الإنسانية" تحدد قيمة تذكرة الكشف بـ 10 جنيهات فقط



وتضم عيادة طبيب الغلابة أو طبيب الإنسانية، مجموعة من أكفأ الأطباء، وهم "الدكتور غريب فاوي، علي بكر، مصطفى يسري، محمد الباجي، عثمان عبدالكريم، والدكتورة إيمان سلامة، أحمد برعي، وحازم عوض، متولي إبراهيم، والدكتور محمد عويس".

وقرروا جميعًا أن تكون قيمة تذكرة الكشف ١٠ جنيهات فقط، مُساهمة منهم في مساعدة الدولة على تحمل مسؤولية المواطنين ومساندة مواطنو سوهاج في الكشف والعلاج والاطمئنان على صحتهم بقليل من المال بما يستطيعوا دفعه.

ومن المُقرر أن يتم افتتاح العيادة لاستقبال الفقراء وغير القادرين من أهالي وأبناء سوهاج للكشف في "طبيب الإنسانية" منذ بداية الإسبوع المُقبل.





وفي الإطار ذاته، دشّنت النائبة ألفت المزلاوي، مبادرة لعلاج المرضى من أبناء محافظة سوهاج بالمجان؛ وذلك كصدقة جارية على روح زوجها النائب السابق أحمد أبو حجي.





وتضم المبادرة الكشف بالمجان بجميع الأقسام التالية: "باطنة، قلب، قسطرة تشخيصية، قسطرة علاجية، جراحة قلب مفتوح، علاج الفيروسات الكبدية، حقن كيماوي للكبد".









وكذلك يتم علاج بعض المرضى من خلال هذه المبادرة على نفقة الدولة، بقسمي القلب والباطنة.





كان أحمد أبو حجي، نائبًا لبندر سوهاج لثلاث دورات متتالية، وبدأ حياته بحزب التجمع واعُتقل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه مبارك، واشتهر بجرأته وصوته العالي تحت قبة البرلمان.



