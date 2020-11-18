Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوكسا تدعم مبادرة "نعم للانتماء... لا للتعصب" برعاية وزارة الشباب والرياضة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:41 م
أوكسا تشارك الثقافة
" أوكسا" تشارك الثقافة الرياضية باحتفالية يوم التسامح العالم
Advertisements
ريهام بكير
حضر اللواء أحمد ناصر ، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، احتفالية يوم التسامح العالمي بدعوة من الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد الافريقي والعربي والمصري للثقافة الرياضية والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي  برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي 


شهدت الاحتفالية حضور مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة نجوى لاشين وعدد من القيادات الثقافية والإعلامية والرياضية البارزة في مصر وأفريقيا .

من جانبه، أكد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، خلال كلمته التي ألقاها على ضرورة تعزيز  الروح الرياضية و إعلاء قيم التسامح بما يحفظ للرياضة المصرية والافريقية مكانتها بعيدا عن  الانزلاق إلى إثارة التعصب أو التشجيع على العنف، وتمنى أن يتسم نهائي مباراة افريقيا بين الأهلي والزمالك بروح التسامح المشهور بها شعب مصر.

وأكد دعم سيادته لمبادرة وزارة الشباب والرياضة " نعم للانتماء.. لا للتعصب" من اجل تأكيد الانتماء وعدم التعصب سواء للمصريين او لأفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يطلق مبادرة لا للتعصب .. نعم للروح الرياضية

بمناسبة نهائي إفريقيا ..تعاون بين وزارة الشباب والأعلى للإعلام لاطلاق مبادرة "مصر أولًا .. لا للتعصب"

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب".. صور

شاهد| وزير الشباب والرياضة يشيد بالدور الوطني لـ أبو العينين اقتصاديا ورياضيا وإعلاميا

وزير الرياضة: نبحث آليات مواجهة التعصب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

وزير الشباب والرياضة يهنئ أبو العينين بعضوية البرلمان ويشيد بدوره الوطني اقتصاديا ورياضيا وإعلاميا |فيديو

ترشيحاتنا

من عجلة إلى سيارة فارهة وملايين.. حكاية مستريح نصب على الأهالي بالشرقية واختفى

محكمة مدينة نصر تنظر معارضة لاعب الأهلي بعد حبسه عاما لدهسه سيدة مسنة

الصحة: إصابة 17 تلميذا فى حادث مرورى لأتوبيس مدرسة بالجيزة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مني زكي الحقيقي

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.. السبت

تعليم الجيزة: لا وفيات بحادث أتوبيس المدرسة وطالب واحد في الرعاية المركزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول سيارة هجينة في العالم بها إمكانيات الاتصال عبر الإنترنت

أنيقة وغير تقليدية .. 15 صورة تكشف عن إطلالات مني زكي في عيد ميلادها

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية