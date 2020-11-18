41 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم 41 مستوطنا اليوم /الأربعاء/ باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس،في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، وضع مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم " شمعدانا" كبيرا على سطح الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.