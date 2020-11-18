Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالماء المغلي والخرطوم.. تفاصيل واقعة تعذيب طفلين على يد زوج أمهما بالتجمع

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري

باشرت النيابة العامة التحقيق مع صاحب مزرعة وزوجته لاتهامه بتعذيب طفلي زوجته وتشويه جسدهما داخل فيلا بالتجمع الخامس، حيث أقر المتهم بسابقة تعذيب الطفلين بدعوى تهذيبهما.


بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس بلاغا من مواطن قرر بمشاهدته شخص مقيم في فيلا بالحي الثاني بدائرة القسم، حال قيامه بتعذيب طفلين بإلقاء المياه الساخن على أحدهما وبهما حروق وتشوه بجسدهما درجة رابعة، وذلك أعلى سطح الفيلا.


وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث تم العثور على طفلين شقيقين " 5 سنوات و6 سنوات " بهما آثار حروق وتعذيب بأماكن متفرقة بجسدهما النحيف.


وتبين من التحريات وجمع المعلومات انه زوج أمهم وراء ارتكاب الواقعة وتعذيبهما وأنه يعمل " صاحب مزرعة " تم ضبطه، وأقرّ أمام رجال الامن أنه تزوج من أم الطفلين منذ فترة عقب وفاة زوجها الأول ، وانه كان يهذب الطفلين لفشل أمهما في تربيتهما ، وسبق أن انهال عليهما بالضرب بالخرطوم.


فيما تم استدعاء الأم وأقرت بان زوجها الثاني معتاد ضربهما بقصد تربيتهما وليس بهدف تعذيبهما ، وتم التحفظ المتهمين لحين سماع شهود العيان وإعادة تقرير بتحريات المباحث حول الواقعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط وحرق وتعذيب.. زوج يعذب زوجته بسبب خلافات بينهما بالشرقية

مسامير وحروق.. حبس صاحب كشك لتعذيب زوجته بالشرقية

الزوج المفتري.. يضرب زوجته علقة موت ويستخدم المسامير في تعذيبها ويقص شعرها.. والنيابة تقرر حبسه 15 يوما بالشرقية.. صور

ربطهما بالجنزير.. زوج يعذب طفلي زوجته بقليوب

المتهم بتعذيب طفلي زوجته في قليوب: كنت بأدبهم عشان مش بيسمعوا الكلام

إيداع طفلين عذبهما زوج أمهما بحضانة جدهما في قليوب .. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. حقيقة زواجه من رغدة

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

الوزراء ينفي فرض خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين بسبب إصابتهم بكورونا

إقالة رئيس حكام الجيزة وإحالته للانضباط .. تفاصيل

بعد حلق لحيته.. آسر ياسين يسخر من أحمد حاتم

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول سيارة هجينة في العالم بها إمكانيات الاتصال عبر الإنترنت

أنيقة وغير تقليدية .. 15 صورة تكشف عن إطلالات مني زكي في عيد ميلادها

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية