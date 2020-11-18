بالماء المغلي والخرطوم.. تفاصيل واقعة تعذيب طفلين على يد زوج أمهما بالتجمع

باشرت النيابة العامة التحقيق مع صاحب مزرعة وزوجته لاتهامه بتعذيب طفلي زوجته وتشويه جسدهما داخل فيلا بالتجمع الخامس، حيث أقر المتهم بسابقة تعذيب الطفلين بدعوى تهذيبهما.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس بلاغا من مواطن قرر بمشاهدته شخص مقيم في فيلا بالحي الثاني بدائرة القسم، حال قيامه بتعذيب طفلين بإلقاء المياه الساخن على أحدهما وبهما حروق وتشوه بجسدهما درجة رابعة، وذلك أعلى سطح الفيلا.





وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، حيث تم العثور على طفلين شقيقين " 5 سنوات و6 سنوات " بهما آثار حروق وتعذيب بأماكن متفرقة بجسدهما النحيف.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات انه زوج أمهم وراء ارتكاب الواقعة وتعذيبهما وأنه يعمل " صاحب مزرعة " تم ضبطه، وأقرّ أمام رجال الامن أنه تزوج من أم الطفلين منذ فترة عقب وفاة زوجها الأول ، وانه كان يهذب الطفلين لفشل أمهما في تربيتهما ، وسبق أن انهال عليهما بالضرب بالخرطوم.





فيما تم استدعاء الأم وأقرت بان زوجها الثاني معتاد ضربهما بقصد تربيتهما وليس بهدف تعذيبهما ، وتم التحفظ المتهمين لحين سماع شهود العيان وإعادة تقرير بتحريات المباحث حول الواقعة.