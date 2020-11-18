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نائب رئيس مجلس 6 أكتوبر يكشف أعمال التوسعات بالمدينة.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:47 م
خالد نايف
خالد نايف
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ياسمين القصاص
قال خالد نايف، نائب رئيس مجلس مدينة 6 أكتوبر، إن تم بدء العمل فى طريق الواحات من حوالى سنتين، منوها إلى أن طريق الواحات كان يتكون من اتجاهين فقط، الخطة كانت تسير فى توسيع الإتجاهين، مع إضافة اتجاه داعم للطريق.

وأضاف خالد نايف، عبر زوم فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "الفضائية الأولى"، أن تم توسيع الطريق، ليتم نقل حالة الإزدحام لسيارات النقل على تلك الطرق الداعمة، مع توفير السيولة المرورية للطريق، متابعا أن الطرق الداعمة  يبلغ عرضها 14 مترا.

وأشار"نايف"، إلى أن الطرق الداعمة ساعدت على خلق انسيابية كبيرة وسيولة مرورية، مضيفا أن الذى شعر بفارق كبير فى الطريق هو من يعتاد طريق الواحات الذى كان يحتوى على تقاطع يستمر ازدحام السيارات به حوالى نصف ساعة، وايضا تم إنشاء الكثير من الأعمال الصناعية على هذا الطريق، بالإضافة إلى تم الإنتهاء من  إنشاء كوبرى ضخم جدا على مستويين، التى يكون رابط مع الطريق الأوسطى، التى يربط بين الفيوم حتى نهاية مدينة 6 أكتوبر. 
 
وأكد نائب رئيس مجلس مدينة 6 أكتوبر، أنهم فى صدد فى تنفيذ نفق وكوبرى على الطريق الدائرى، حيث يكون النفق للمتجه من مدينة 6 أكتوبر حتى الطريق الدائرى، إنما الكوبرى للمتجه من الدائرى لطريق الفيوم، تسهيلا للإفتتاحات المستقبلية للمتحف المصرى.

وأوضح نائب رئيس مجلس مدينة 6 أكتوبر، أن وفود بطولة كرة اليد سوف تقيم فى فنادق مدينة 6 أكتوبر، لذلك المحافظة تعمل على قدم وساق حتى تنتهي من تلك الأعمال قبل مارس القادم. 

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