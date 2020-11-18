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فن

ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح مسلسل ربع قيراط

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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منار نور
احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور باقتراب انتهاء مسلسل  إلا أنا #ربع_قيراط عبر حسابيها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشرت ريهام عبد الغفور مجموعه من الصور من كواليس تصوير المسلسل برفقة فريق عمل المسلسل ، وعلقت علي الصور قائلة : " النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط.. مش عارفه اقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسه ان كل واحد فيهم فرد من اهلي🙏🏻 عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي". 

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

ريهام هي ابنة الفنان أشرف عبدالغفور الذي تولي رئاسة نقابة المهن التمثيلية لفترة ما، فمن هي ريهام عبد الغفور التي قدمت خلال السنوات الماضية مجموعة مهمة من الأدوار سواء في السينما أو التلفزيون. درست في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية 


نور الشريف له دور كبير في دخولها الوسط الفني؛ حيث شاهدها في إحدى حفلات الزفاف، وطالب والدها أشرف عبدالغفور بأن تتجه للمجال الفني، ورفض والدها الفنان أشرف عبدالغفور، ولكنها صممت على خوض التجربةكانت أبرز محطاتها الأولى فيلم" صاحب صاحبه" مع محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي

حصرتها ملامحها في الكثير من أدوار الفتاة الطيبة، ولكنها تمردت على هذا الأمر، واتجهت لأدوار الشر.لم يكن التمثيل موهبتها الوحيدة، ولكنها تميزت في تقديم البرامج التليفزيونية، وقدمت برنامج ريهام على النار.

تزوجت ريهام عبدالغفور مرتين، كانت التجربة الأولى لها في عام2007 ، وانفصلت عن زوجها بسبب خيانته لها مرتين بعد أن أنجبت منه ابنها يوسف بحسب كلامها في العديد من اللقاءات الإعلامية، ولكنها عادت له مرة أخرى بعد أن تعرضت للضغط من والدتها التي خشيت أن يعيش حفيدها مع زوجة أب.



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