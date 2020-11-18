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حوادث

تاجر مخدرات يغسل 15 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة دمياط ) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وقوارب الصيد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدّرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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