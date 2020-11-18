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محافظات

تداول 178435 طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 7 سفن، وغادرت 17 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 15 سفينه منها  سفينة مخطاف داخلي، و سفينة حاويات، و 5 سفن مواد بترولية، وعدد 15 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10572 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  . 


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هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 128785 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 49650 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 565 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1345 حاوية .

هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم  طن 178435 طن بضائع غير محواه  .

ومن ناحية أخرى  قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ  بالميناء .

 

 


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