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فن

حنان مطاوع تشكر إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

نشرت الفنانة "حنان مطاوع" صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت: "شكرًا لإدارة #مهرجان_شرم_الشيخ_الدولي_للمسرح_الشبابي على التنظيم الرائع و دعم المسرح و الشباب"


وظهرت فيها بجمبسوت أسود في مدينة شرم الشيخ الساحرة، وأضافت لها لمسات بسيطة من الإكسسوارات ونظارة شمسية.

 

وقد احتفلت الفنانة حنان مطاوع بحصولها على درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

 

والجدير بالذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .

 

يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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