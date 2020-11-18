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اقتصاد

126 %؜ نسبة التزام الإمارات باتفاق "أوبك+" في أكتوبر الماضي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:53 م
أوبك
أوبك
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قسم الاقتصاد

واصلت دولة الإمارات التزامها باتفاق خفض الإنتاج النفطي المبرم بين أعضاء دول "أوبك+" حيث قلصت الدولة إنتاجها بمقدار "153" ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية الاتفاقية إلى "101%" وبذلك تصل الدولة لمستوى التزام يفوق 100% قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها.


وخلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المشتركة لـ "أوبك+" الذي عقد اليوم افتراضيا أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة المراقبة عن امتنانه وشكره لدولة الامارات العربية المتحدة ودورها المحوري في نجاح اتفاقيه "أوبك +".


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 وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " قد ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة  اتجاه كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطي العالمي والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

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