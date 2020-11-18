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محافظات

محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية ل كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس  ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية.

 

وفي بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.


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وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.

 

وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.

 

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم، إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف خاصة فى مراكز سنورس وطامية وإطسا.

 

وأكد المحافظ، على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، لافتًا انه تم رصد عدد من المواطنين يقومون بتقديم طلبات للتصالح، ثم يقومون بالبناء بعدها، مشيرًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية ل كورونا
محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية ل كورونا
محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية ل كورونا
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