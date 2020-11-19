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ديني

اليوم.. انطلاق دورات تدريب الأئمة حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تنطلق اليوم  أولى دورات الأئمة  التي اعدتها وزارة الأوقاف حول الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فى إطار التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة ، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها ، إن هذه الدورات تتضمن وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل ، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل ، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، مؤكدة أن هذه الدورات ستعقد فى جميع المديريات الإقليمية تباعًا .

وكشفت وزارة الأوقاف عن  توزيع عدد 6126 مجموعة من هذه سلسلة رؤية للفكر المستنير  والتي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها .

وأضافت الوزراة في بيان لها انه تم توزيعها على  الأئمة إضافة إلى توزيع نحو خمسة آلاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة في مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب ، كما تم تسليم أعداد من سلسلة(رؤية) وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام ، وجار التوزيع على باقي الأئمة .
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