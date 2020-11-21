فضائح الدوحة.. شهادات تكشف جرائم وانتهاكات تميم ضد العمال الأجانب في قطر

وكانت أذاعت فضائية "Mubasher Qatar"، تقريرا تحت عنوان "عبر تعديلات تمييزية.. الحمدين يواصل استهداف العمالة الوافدة".وأشارت إلي أنه لا تزال العمالة الوافدة في مرمى نيران تنظيم الحمدين، الذي يمارس عنصريته المعهودة ضد هؤلاء الأبرياء الذين جاءوا إلى قطر، بحثًا عن فرصة عمل، لكنهم وجدوا أنفسهم يصارعون الموت في كل دقيقة، فالأمر لم يعد يقتصر فقط على ساعات العمل الطويلة، أو حرمانهم من الحصول على حقوقهم المالية، بل تجاوز هذا الحد ليجعلهم منبوذين.وأوضحت أن هذه العنصرية تجلت في قوانين تنظيم الحمدين التي صدرت في عام 2010، حول تنظيم سكن العمالة الوافدة، بحيث يكون مقر معيشتهم خارج الأحياء القطرية التي تسكنها العائلات، وأن يعيش هؤلاء العمال داخل المناطق الفقيرة المتطرفة، التي تفتقد كثيرًا من معالم البنية التحتية.وأضافت أن تنظيم الحمدين، أمام الانتقادات الدولية التي لاحقته مؤخرا بالمحافل الإقليمية والدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، يعمل اليوم علي تعديل قوانين عام 2010 المتعلقة بسكن هؤلاء العمال لكن هذه التعديلات الجارية لا تستهدف تخفيف حدة الانتهاكات ضد هؤلاء العمال بقدر ما أنها تسعى لتجميل صورة نظام الحمدين، لافتا إلي أن التعديلات الراهنة يحاول من خلالها تنظيم الحمدين إجبار الشركات والمكاتب التي تستقدم هؤلاء العمال على توفير سكن لهم في أماكن خارج الأحياء القطرية التي تسكنها العائلات قبل استقدامهم إلي قطر، في خطوة يواصل من خلالها تنظيم الحمدين ممارسة عنصريته ضد العمالة الوافدة لكن هذه المرة من خلال الشركات والمكاتب التي تستقدمهم من الدول المختلفة.