Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: المحاسبون الـ5 المحالون للمحاكمة لا يعملون بالضرائب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أكدت وزارة المالية، أن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم فى جريمة تهرب ضريبى، ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين، لديهم مكاتب خاصة أو يعملون فى مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب. 

كانت وزارة المالية قد أقامت دعوي عمومية ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين وأحالتهم للنيابة، وقررت تعليق عضويتهم فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع مموليهم الذين يعملون لديهم فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب تبدأ إجراءات لنشر الوعي الضريبي.. عقد حزمة من الندوات التثقيفية منتصف الشهر الجاري بالتعاون مع 134 جهة مشاركة

المالية تحيل 5 محاسبين ومراجعين للنيابة.. ساعدوا ممولين على التهرب من الضرائب

الحكومة تبدأ إجراءات محاسبة المتهربين ضريبيا.. إحالة 5 محاسبين للنيابة وضوابط لتحصيل الإيرادات العامة

هذا هو مصير المتهربين من الضرائب.. كيف تواجه المالية التهرب الضريبي؟

ترشيحاتنا

ريحة الحبايب.. حكاية ساعة ونضارة أحمد زكي مع رغدة

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين روجينا على السجادة الحمراء

نداء عاجل من سفارة الكويت بتركيا لرعاياها بشأن كورونا

أخبار الرياضة.. إصابة كوكا وحارس الزمالك بفيروس كورونا.. قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا

رد فعل غير متوقع من شيرى عادل على ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود.. شاهد

أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وكمامة سوداء.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

دراسة.. تناول هذه الفيتامينات بشكل منتظم تعزز مناعتك ضد كورونا