المالية: المحاسبون الـ5 المحالون للمحاكمة لا يعملون بالضرائب

أكدت وزارة المالية، أن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم فى جريمة تهرب ضريبى، ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.





ذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين، لديهم مكاتب خاصة أو يعملون فى مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.



