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حوادث

القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في المنيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:28 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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ايمن رياض
تمكن ضباط شرطة السياحة والآثار بالمنيا من القبض على شخص أثناء قيامه بالحفر خلسة داخل منزله الذى يقع داخل الكتلة السكنية بقرية البهنسا ببني مزار والخاضعة لقطاع الآثار الإسلامية.

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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من ضباط شرطة السياحة والآثار بضبط شخص أثناء الحفر أسفل منزله بقرية البهنسا ببني مزار والتابعه لمنطقة الآثار الإسلامية. 

وتبين بالمعاينه وجود حفرة في أرضية بدروم المنزل بمقاسات 70 سم× 70سم وبالنزول فيها وجدت حجرة على عمق 4 امتار عثر بالجدار الغربى لها على فتحة بها كتلة حجرية عليها كتابات بالخط الهيروغليفية معناها مشرف الصحراء ويرجح أن هذه الكتلة من أساسات معبد من العصور المتأخرة.

 تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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