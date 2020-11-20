الكيلو بـ 1200 جنيه .. البطارخ أكلة يعشقها الرجال بشمال سيناء

، بتناول الأسماك بمختلف أنواعها وطرق إعدادها، إلا أن تناول البطارخ يمثل عشقا خاصا للرجال، حيث تعد من المأكولات البحرية التى يقبل عليها الأغنياء. . ومع بداية شهري نوفمبر وديسمبر تنتعش أسواق الأسماك بمختلف أنحاء المحافظة.. حيث يستمر موسم

حتى نهاية شهر ديسمبر.

وقال منير البيك تاجر اسماك بالعريش ، انه يستخلص كيلو البطارخ من حوالي 5 كيلو أسماك البوري كبيرة الحجم حيث يبلع كيلو البوري الممتليء بالبطارخ ب120جنيه بينما يباع كيلو البوري فارغا بـ 35جنيها.



ويقول محمد الشعراوي تاجر اسماك ، ان أسعار البطارخ تبدأ من 1000جنيه الي 1200جنية ، وتعد البطارخ من أغلى وأفخم المأكولات البحرية، ويتسابق تجار الأسماك إلى عمل عروض على أسعار البطارخ والفوارغ، بحسب اختلاف الحجم وطبيعة الأسماك، خاصة اسماك بحيرة البردويل.



فيما قال عبد العزيز السيد تاجر ان السيناوية ينتظرون هذا الموسم بمختلف طبقاتهم، فالطبقة الغنية تنتظر البطارخ الغالية الثمن، والفقيرة تنتظر فوارغ الأسماك بعد نزع البطارخ منها نظرا لأنها تباع بسعر أقل من سعرها الأصلي، فهي تسمى "البورى الفارغ"، ففي الأيام العادية بعيدا عن موسم البطارخ يصل سعر كيلو البورى إلى 70 جنيه، أما في موسم البطارخ، وبعد تفريغ البوري من البطارخ لا يزيد سعره على 25 جنيها، وهو ما يعد ملائما للمواطن البسيط، فموسم البطارخ فرصة للبسطاء لتناول البورى أكثر من مرة أسبوعيا.



أما إبراهيم عامر , تاجر سمك، فقال : إن اصحاب محال الأسماك باستخراج البطارخ بطريقة معينة، حيث يتم تجميعها لتنظيفها وتجفيفها، ثم تبدأ مرحلة التمليح، حيث توضع البطارخ فى الملح لمدة ساعة، بحسب حجم البطارخ ثم تجمد فى أكياس مضغوطة بدون هواء لحفظها للبيع سواء للمحلات الخاصة بالمأكولات البحرية أو للمواطنين بالأسواق



كما أثبتت الأبحاث أهمية تناول السمك خاصة في العمر ما بعد سن الأربعين ، لأنه يحمي من أمراض العصر و خصوصًا الجلطات الدموية .

اضافة الى الشهرة الكبيرة التى تتمتع بها الاسماك فى تقوية القدرة الجنسية لما فيها من فسفور . فهي تقوي الاسماك وتغذي الجسم ، وخاصة الطاقة الجنسية ، بشكل خاص بيض سمكة ' وهو ما يسمى ' كافيار ' ، وهي مهمة للمحافظة على انسجة الجسم و لبناء ما يحتاجه الجسم في عمليات الترميم التي تحدث لأنسجة الجسم .