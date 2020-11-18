سيارة شبابية جديدة من Audi تخطف الأنظار.. فيديو

كعادة اودي في كل عام تطلق عدة نماذج من السيارات لتلفت أنظار فئة الشباب ومحبي السيارات المميزة ، ولهذه الغاية أعلنت السنة الماضية عن نموذج جديد من سيارة وهوQ2.
وما يميز النموذج “ S” الجديد من هذه السيارات وهو البساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة في نفس الوقت.
كما حصلت السيارة على هيكل كروس اوفر متوسط الحجم مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة يمنحها طابع هجوم بعض الشئ، ولكن قمرتها فتميزت بمقاعد خلفية جلدية رياضي ومقود رياضي أيضا وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة إضافة إلى العديد من العانصر التي غطيب بالكروم والكربون.
نجد أن السيارة زودت بنظام مولتيميديا يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وزودت بوسائد أمان هوائية لحماية جيمع الركاب أثناء الحوادث ، مع أنظمة متطورة لزيادة الثبات على الطرقات المتعرجة وحساسات ضوء ومطر ، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وتحتوي السيارة على محركات TFSI توربينية بسعة 2.0 لتر تولد عزم يعادل 300 حصان، ومطورة جدا، وذلك وفقا للمعايير EURO 6D ، وعلب سرعة بـ6 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم وذلك في غضون 4.8 ثانية فقط والوصول إلي سرعة أقصاها 250 كلم /س.
وما يميز النموذج “ S” الجديد من هذه السيارات وهو البساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة في نفس الوقت.
كما حصلت السيارة على هيكل كروس اوفر متوسط الحجم مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة يمنحها طابع هجوم بعض الشئ، ولكن قمرتها فتميزت بمقاعد خلفية جلدية رياضي ومقود رياضي أيضا وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة إضافة إلى العديد من العانصر التي غطيب بالكروم والكربون.
نجد أن السيارة زودت بنظام مولتيميديا يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وزودت بوسائد أمان هوائية لحماية جيمع الركاب أثناء الحوادث ، مع أنظمة متطورة لزيادة الثبات على الطرقات المتعرجة وحساسات ضوء ومطر ، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وتحتوي السيارة على محركات TFSI توربينية بسعة 2.0 لتر تولد عزم يعادل 300 حصان، ومطورة جدا، وذلك وفقا للمعايير EURO 6D ، وعلب سرعة بـ6 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم وذلك في غضون 4.8 ثانية فقط والوصول إلي سرعة أقصاها 250 كلم /س.