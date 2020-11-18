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أخبار البلد

حماية الشواطئ: كورنيش الإسكندرية كلفنا مليار جنيه ونعمل على استعادة شاطئ الأبيض بمرسى مطروح بعد التآكل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:09 م
المهندس مدحت حنا
المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ
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أمل مجدى
قال المهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بالتجهيز لحماية كل المحافظات الساحلية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط ومرتبطة بفرعى دمياط ورشيد قبل فترة السيول والأمطار .

وأضاف "حنا" ل"صدى البلد" أنه فى المحافظات مثل  المنصورة وكفر الشيخ والبحيرة تقوم الوزارة بإنشاء مشروع حماية سد ترابى صديق للبيئة حتى نستفيد بالأمطار ولا تهدر فى البحر ونستفيد بها فى الزراعة فى أراضى الدلتا، كما تمنع هذه السدود المياه المالحة من الوصول للأراضى الزراعية بسبب ارتفاع مناسيب البحر فى هذا التوقيت من العام.

وأكد رئيس هيئة حماية الشواطئ  أن الوزارة تسبق بخطوة وتجهز من شهر سبتمبر قبل موسم الأمطار للمحافظة على جودة الأرض الزراعية، كما نقوم بتكريك عند التقاء المياه المالحة والعذبة فى تقابل فرع دمياط وفرع رشيد مع البحر  لنحافظ على سلامة المجرى المائى للفرعين، ونحافظ على استغلال مياه الأمطار فى الزراعة .


وأشار أن ارتفاع موج البحر "النوة" لها مواعيد مثل نوة المكنسة والغطاس أما النوات الإضافية يتتبأ بها قطاع التخطيط بالوزارة مثل ما حدث الأسبوع الماضى ، ونقوم بعمل مشروعات فى محافظة  الإسكندرية منذ عامين لحماية الكورنيش بحواجز غاطسة وكتل خرسانية داخل البحر لتقوم بتكسير النوات العالية وتهدئتها وهناك خطة نعمل عليها لحماية الإسكندرية تتكلف مليار جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوزارة تعمل حاليا فى محافظة مرسى مطروح لعمل ألسنة على الكورنيش لاستعادة الشواطئ فى مدينة مطروح وشاطئ "الأبيض"  بعد أن تآكلت هناك.

ونوه أن شواطئ مدينة رأس البر حدث لها تآكل 2500متر منذ سنوات بسبب النوات وقامت الوزارة بعمل حواجز حجرية ولسان انتهت منها منذ شهرين لتقليل سرعة الأمواج واستطاعت استعادة طول الشاطئ.

ولفت أن آخر مرحلة حماية تستغرق عامين من ميناء مدينة دمياط الجديدة إلى رأس البر وبذلك تصبح رأس البر بها حماية بالكامل من الأمطار والسيول  خاصة أن المبانى أصبحت بينها وبين البحر 150متر وليست 5متر كالسابق.

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