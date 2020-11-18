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توك شو

الخياط يوجه تحذيرا بشأن الموجة الثانية من كورونا.. ويوضح العلاج الوحيد للفيروس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:09 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى و الأمراض المعدية، إن الكمامة" تقى من كورونا بنسبة تصل لـ 98.5%، ولذلك على الجميع الالتزام بها.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الكمامة تعتبر أهم بكثير من اللقاح الذى ينتظره العالم، ولذلك نؤكد أن الكمامة مهمة للغاية، وأكد أن الملتزم بالكمامة 10% فقط.


ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عليه أن يتخذ قرارا بغلق الكافيهات و المحلات و الأندية دون الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ان الموجة الثانية أكثر شراسة من الموجة الأولى.


وأوضح أن المواطنين الذين يخافون من كورونا فى هذه الفترة لا يتعدون الـ 5%، و لكن فى الموجة الأولى كانت هناك أعداد كبيرة تخاف من فيروس كورونا.


وأشار إلى أن، الشخص الذى أصيب بكورونا من الممكن ان يصاب مرة أخرى لأن المناعة تكون لمدة ثلاثة أشهر فقط.

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