100 ألف وحدة.. اعرف تفاصيل شقق محدودي الدخل المطروحة حاليا

بدأت وزارة الإسكان الاسبوع الماضي في اتاحة حجز 100 ألف شقة لمحدوي الدخل ضمن الاعلان الرابع عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة.





وتقدم لحجز الوحدات عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية، وتجاوز عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط 200 الف شخص في أقل من أسبوع.









ويتم التقدم لحجز شقة ضمن المشروع عقب سداد قيمة كراسة الشروط ورسوم الاستعلام والمقدم بمكتب البريد علي أن يتم رفع المستندات علي الموقع الخاص بصندوق التمويل العقاري.









كما تطرح وزارة الإسكان 25 الف وحدة سكنية في نفس الوقت لاصحاب الدخل المتوسط، بسعر يتراوح حول 500 الف جنيه تقريبا ، مع إمكانية التقسيط على 20 سنة، وذلك لمساحات تبدأ من 100 إلى 120 متر مربع.









يذكر ان وزارة الإسكان قامت بتثبيت أسعار شقق مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل والاسكان الفاخر خلال 2020، واتاحت وحدات سكنية ضمن مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر علي مدار العام.





وتتضمن التيسيرات التي وفرتها وزارة الإسكان خلال العام الجاري بعد تداعيات فيروس كورونا، إمكانية تقسيط اي وحدات سكنية تابعة للوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو صندوق التمويل العقاري علي 20 سنة، في اطار مبادرة البنك المركزي لاسكان متوسطي الدخل والتي حددت الفائدة ب8٪.