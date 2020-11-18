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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020، بنحو 8 جنيهات لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 815 جنيهًا.

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وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 933 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 697 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 541 جنيهًا 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6495 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 940.6 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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