صندوق مكافحة الإدمان: عقوبات رادعة في انتظار سائقي حافلات المدارس والجامعات المخالفين

أكد ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان ان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حرصت خلال الفترة الماضية على تكثيف حملات الكشف عن المخدرات لسائقي الاتوبيسات المدرسية وأتوبيسات الجامعات الخاصة.





وأضاف عسكر خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم خلال العام الماضي الكشف على 4000 سائق على مستوى الجمهورية وهؤلاء تقريبا هم من يقلون أولادنا للمدارس والجامعات وذلك بـ التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.





وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان أن القانون أصبح رادعا وهو ما ساهم في انخفاض أرقام مخالفات السائقين مقارنة بالأعوام السابقة.



