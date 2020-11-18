Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. يويفا يعتبر المنتخب الرومانى فائزا على النرويج بثلاثية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اعتبار المنتخب الرومانى فائز على النرويج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمستوى الثانى من دورى الأمم الأوروبية.


وقرر الاتحاد إلغاء مباراة المنتخبين الرومانى والنرويجى، التى كان مقرر لها الأحد الماضى، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد


وكتب الاتحاد الاوروبى على موقعه الرسمى "المباراة لا يمكن ان تلعب".


وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب رومانيا إلى 7 نقاط فى المركز الثالث فى المجموعة.

وتأكد هبوط منتخب إيرلندا الشمالية الذى يحتل المركز الرابع في تلك المجموعة برصيد نقطة وحيدة إلى المستوى الثالث فى العام المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إلغاء مباراة أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

تأييد حكم حبس لاعب النادي الاهلي سنة لدهسه سيدة

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن مرفأ بيروت .. شاهد

بسبب موقف إنساني.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم

أكثر شراسة وانتشارا.. متحدث الحكومة يصدم الجميع بشأن الموجة الثانية من كورونا

إجراءات صارمة.. الحكومة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا اليوم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة