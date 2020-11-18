Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بخلاف الـ4 آلاف جنيه.. استحداث عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:31 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
أحمد أيمن
استحدث الحكومة عقوبة جديدة لمخالفي ارتداء الكمامة، بخلاف الغرامة المقررة والمطبقة حاليا والتي تقدر بـ 4 آلاف جنيه، وهي: "عدم تقديم أي خدمات للمواطن الذي يدخل المصلحة الحكومية دون ارتداء الكمامة وذلك لحث المواطنين على ارتدائها.

جاء ذلك وفقا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة، ورئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون وعلى الالتزام بالإجراءات.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى طالب بعدم التجمع، وعلى الجميع ارتداء الكمامات فى المصالح الحكومية، وتقليل عن الموظفين فى المصالح والعمل بنظام التناوب.

وينص قرار عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

‎ويعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بضوابط مشددة.. محافظ أسيوط: فتح الأسواق العمومية والسويقات

كيف ستتعامل التعليم مع الطلاب غير الملتزمين بـ ارتداء الكمامة ؟ .. الوزارة تجيب

قرارات جديدة من الحكومة بشأن الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

إجراءات صارمة.. الحكومة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا اليوم.. فيديو

متحدث الحكومة:مصر لن تقلد الإغلاق التام.. وقرارات جديدة خلال ساعات

الحكومة تعلن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي والمحال

ترشيحاتنا

لا يحترم القوانين وتدخل في شئوننا.. تعليق قوي من الخارجية على البيان الفرنسي

أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

عقوبات رادعة للمخالفين.. التنمية المحلية تكشف آلية غلق المطاعم والمقاهي والمحال

قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

بسبب موقف إنساني.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ

شرسة وعنيفة.. الحكومة تكشف موقفها من إغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة