بخلاف الـ4 آلاف جنيه.. استحداث عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامة

استحدث الحكومة عقوبة جديدة لمخالفي ارتداء الكمامة، بخلاف الغرامة المقررة والمطبقة حاليا والتي تقدر بـ 4 آلاف جنيه، وهي: "عدم تقديم أي خدمات للمواطن الذي يدخل المصلحة الحكومية دون ارتداء الكمامة وذلك لحث المواطنين على ارتدائها.
جاء ذلك وفقا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة من حيث سرعة الانتشار وحدة الإصابة، ورئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون وعلى الالتزام بالإجراءات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى طالب بعدم التجمع، وعلى الجميع ارتداء الكمامات فى المصالح الحكومية، وتقليل عن الموظفين فى المصالح والعمل بنظام التناوب.
وينص قرار عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ويعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.