بخلاف الـ4 آلاف جنيه.. استحداث عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامة

أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.

وينص قرار عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.



