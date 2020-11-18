محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى الخانكة المركزي

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء جولة تفقدية لمستشفى الخانكة المركزي لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على نسب التنفيذ. أعمال





شملت جولة المحافظ مبنى المستشفى والاماكن التي تم الانتهاء من تشطيبها وتجهيزها بالكامل وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية حيث تم توريد أسرة العناية المركزة بالكامل.





كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل وكذلك تركيب أجهزة التكييف المركزي واختبارها والانتهاء من صب أرضية فناء المستشفى وتركيب اعمدة الانارة لبدء توصيل الكهرباء وإطلاق التيار لبدء تركيب الأجهزة الطبية واختبارها.





يذكر أن المستشفى تتكون من 110 أسرّة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، ويوجد مبنى منفصل للعيادات الخارجية لكل التخصصات الطبية.





وكان محافظ القليوبية قد تفقد فى جولة سابقى أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى بالمحافظة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وإطلاق التيار الكهربائي للمستشفى تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.





وقال المحافظ خلال جولته داخل المستشفى ان أعمال تطوير المستشفى تمت بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه، مشيرا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.