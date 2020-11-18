Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى الخانكة المركزي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:58 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء جولة تفقدية لمستشفى الخانكة المركزي لمتابعة أعمال التطوير والوقوف على نسب التنفيذ.

شملت جولة المحافظ مبنى المستشفى والاماكن التي تم الانتهاء من تشطيبها وتجهيزها بالكامل وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية حيث تم توريد أسرة العناية المركزة بالكامل.

كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل وكذلك تركيب أجهزة التكييف المركزي واختبارها والانتهاء من صب أرضية فناء المستشفى وتركيب اعمدة الانارة لبدء توصيل الكهرباء وإطلاق التيار لبدء تركيب الأجهزة الطبية واختبارها.

يذكر أن المستشفى تتكون من 110 أسرّة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، ويوجد مبنى منفصل للعيادات الخارجية لكل التخصصات الطبية.

وكان محافظ القليوبية قد تفقد فى جولة سابقى أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى بالمحافظة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وإطلاق التيار الكهربائي للمستشفى تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.

وقال المحافظ خلال جولته داخل المستشفى ان أعمال تطوير المستشفى تمت بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه، مشيرا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة وزارة الصحة تستلم مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع كهرباء مستشفى بنها التعليمي وكفر شكر

بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة ومستشفى 23 يوليو.. صور

محافظ القليوبية يتفقد مقر اللجنة العامة والمقار الفرعية لانتخابات مجلس النواب ..صور

1,1 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء فى شركة شمال القاهرة

تمهيدا لتشغيله.. محافظ القليوبية يطلق التيار الكهربائي لمستشفى بنها التعليمي

ترشيحاتنا

آمنة نصير تنهي الجدل: الزواج من مشرك أو مشركة محرم قطعيا

ضبط سيدة أعلنت ممارستها الرذيلة على موقع إباحي

تعرف على أفضل وقت لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا ..فيديو

خرجت عن صمتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تكشف تفاصيل انفصالها

بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رعاية مركزة وكسور.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصابي أتوبيس الهرم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء