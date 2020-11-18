Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"الأسطورة المصرية".. كاف يعلق على اعتزال عصام الحضري

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إعلان عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، اليوم الأربعاء.

وكتب الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر "تويتر": "الأسطورة المصرية عصام الحضري، يُعلق قفازه بعد مسيرةٍ حافلة بالإنجازات والبطولات استمرت لأكثر من 25 عامًا.. يا لها من مسيرة".

وذكر فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء أن الحارس الأسطوري عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع المنتخب المصري وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.

يذكر أن الحضري أعلن في وقت سابق اليوم عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اعتزاله اللعب نهائيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزهم ميسي ورونالدو.. نجوم أعلنوا موعد اعتزالهم كرة القدم

الحضري يهنئ الأهلي بالحصول على الدوري الممتاز

عصام الحضري: أبحث عن عروض للتدريب بالمنتخبات والفرق الكبرى

عصام الحضرى يستعرض عضلاته بالجيم

عصام الحضري يعلن اعتزال كرة القدم

كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة .. FIFA يتغنى بإنجازات عصام الحضري

ترشيحاتنا

فاضل 12 يوم| الحكومة تحسم جدل مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل

إصابة أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا

جزار وحفل زفاف.. مقتل وإصابة ٤ أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

الإفتاء تعلق على آمنة نصير: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم

أول تعليق لـ نيللي شرقاوي بعد اعتذار أحمد فلوكس: حقي رجعلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة