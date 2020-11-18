"الأسطورة المصرية".. كاف يعلق على اعتزال عصام الحضري

وكتب الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر "تويتر": "الأسطورة المصرية عصام الحضري، يُعلق قفازه بعد مسيرةٍ حافلة بالإنجازات والبطولات استمرت لأكثر من 25 عامًا.. يا لها من مسيرة".





وذكر فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء أن الحارس الأسطوري عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع المنتخب المصري وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.





يذكر أن الحضري أعلن في وقت سابق اليوم عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اعتزاله اللعب نهائيا.

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إعلان عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، اليوم الأربعاء.