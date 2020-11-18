محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الزهور.. ويُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، برفقة محمد فريد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في جولته اليوم الأربعاء، مركز شباب الزهور، وذلك لمتابعة أعمال التطوير وإعادة التأسيس.

















وقال محمد فريد، إن المركز يشمل 23 شاليه وحمام سباحة بمساحة 30 مترا وقاعة مؤتمرات واجتماعات و2 جناح كبير وكافيتريا ومطعما تحت التجهيز وقاعة أفراح لايف على مساحة كبيرة تحت الإنشاء.









وأوضح أن المؤجر من المركز عبارة عن 20 شاليه و2جناح و2مطعم وكافيتريا وحمام سباحة، وقاعة أفراح وقاعة اجتماعات ومؤتمرات.







