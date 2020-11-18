Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الزهور.. ويُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج،  برفقة محمد فريد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في جولته اليوم الأربعاء، مركز شباب الزهور، وذلك لمتابعة أعمال التطوير وإعادة التأسيس.




وقال محمد فريد، إن المركز يشمل 23 شاليه وحمام سباحة بمساحة 30 مترا وقاعة مؤتمرات واجتماعات و2 جناح كبير وكافيتريا ومطعما تحت التجهيز وقاعة أفراح لايف على مساحة كبيرة تحت الإنشاء.


وأوضح أن المؤجر من المركز عبارة عن 20 شاليه و2جناح و2مطعم وكافيتريا وحمام سباحة، وقاعة أفراح وقاعة اجتماعات ومؤتمرات.


وشدد "الفقي" على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز لهذه المرافق، بشكل فوري وسريع.
محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الزهور.. ويُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير
محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الزهور.. ويُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير
محافظ سوهاج يتفقد مركز شباب الزهور.. ويُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يسلم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي

الفقي يُكرم رئيس مركز ومدينة سوهاج لبلوغه السن القانونية والخروج للمعاش

صحة سوهاج تُنظم الدورة التدريبية الثالثة للجودة

"التعليم والشباب والرياضة بسوهاج" يُشاركان في ندوة توعوية لمواجهة كورونا ببعض المدارس

رئيس جامعة سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعي صيدلة وصالات الامتحانات الإلكترونية بالمقر الجديد

سوهاج تعلن شروط التقدم لزفاف جماعي من ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

هبة مصطفى: لم يثبت أن العدوى تنتقل خلال الأسطح ..فيديو

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

بعد صلاح والنني وكوكا.. إصابة المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر بـ كورونا

آخر مرة اشوفه فيها حي.. عمرو محمود ياسين يروي تفاصيل آخر ليلة لوالده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء