Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: إعادة الآثار المهربة واجب قومي.. وأقترح حوافز لمن يبلغ عن المنقبين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:09 م
اثار مصرية
اثار مصرية
Advertisements
فريدة محمد
أيّد النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والآثار بالمجلس، بدعوة  وزير السياحة والآثار د. خالد العناني الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة.

وقال "سميح" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المتاحف المصرية اولى بهذه الاثار الموجودة في الخارج، مضيفًا: "استعادتها واجب قومى والحكومة يجب ان تواصل جهودها لمواجهة التهريب والحد منها".
 
وأوضح عضو لجنة السياحة والآثار بالمجلس، ان تشديد العقوبات ضرورة للحفاظ على هذه الثروة التي تخص الأبناء والأحفاد، مستطردا: " اليقظة ضرورة والمواطنين يجب ان يشاركوا في الحفاظ على الاثار وان يبلغوا عمن ينقبوا عن  الآثار بهدف الإتجار فيها أو تهريبها".

واقترح ان يكون هناك حافز لمن يبلغ عمن ينقبون عن  الآثار، موضحًا أن هذا من شأنه ان يحقق مبدأ الردع من خلال ثقافة الثواب والعقاب. 

كان وزير السياحة والآثار دعا الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة، مؤكدا أن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.

وعلى هامش الاحتفالية بمرور 118 عامًا على تأسيس المتحف المصري في التحرير.  تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ١٠٠ عملة أثرية مستردة من الصين والسعودية والهند.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العناني : 118 قطعة أثرية في فيلم خاص لتسليط الضوء على المتحف المصري

السيسي يدعم السياحة ويوجه بالحفاظ على العمالة والارتقاء بالمواقع الأثرية

تنال اهتماما رئاسيا.. مشروعات مصر المتحفية تضيء تاريخ السياحة الثقافية في العالم

مصر فعلته .. وزير السياحة: افتتاح 3 متاحف أثرية في 3 محافظات شيء نادر الحدوث بالعالم أجمع

وزير الآثار يدعو الدول لإعادة القطع المصرية المهربة

العناني: موكب المومياوات الملكية يزين حفل الذكرى الـ 118 لـ تأسيس المتحف المصري

ترشيحاتنا

بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

أكبر فضيحة مالية في عصر كورونا.. حكومة جونسون في مرمى النيران.. إهدار المليارات في صفقات فاشلة مع مقربين من المسئولين

ضحكوا عليا ونزلوه القبر من ورايا.. انهيار شهيرة من البكاء على الهواء

كانت صحوة الموت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن آخر أيام والده

بعد تصريحات وزارة الصحة.. أمراض طويلة الأمد تصيب الإنسان بسبب فيروس كورونا

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء