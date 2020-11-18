برلماني: إعادة الآثار المهربة واجب قومي.. وأقترح حوافز لمن يبلغ عن المنقبين

أيّد النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والآثار بالمجلس، بدعوة وزير السياحة والآثار د. خالد العناني الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة.





وقال "سميح" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المتاحف المصرية اولى بهذه الاثار الموجودة في الخارج، مضيفًا: "استعادتها واجب قومى والحكومة يجب ان تواصل جهودها لمواجهة التهريب والحد منها".

وأوضح عضو لجنة السياحة والآثار بالمجلس، ان تشديد العقوبات ضرورة للحفاظ على هذه الثروة التي تخص الأبناء والأحفاد، مستطردا: " اليقظة ضرورة والمواطنين يجب ان يشاركوا في الحفاظ على الاثار وان يبلغوا عمن ينقبوا عن الآثار بهدف الإتجار فيها أو تهريبها".





واقترح ان يكون هناك حافز لمن يبلغ عمن ينقبون عن الآثار، موضحًا أن هذا من شأنه ان يحقق مبدأ الردع من خلال ثقافة الثواب والعقاب.





كان وزير السياحة والآثار دعا الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة، مؤكدا أن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.





وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.



