قبل نهائي أفريقيا.. الشباب والرياضة: تفعيل مبادرة لا للتعصب قبل القمة..فيديو





وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان وزير الشباب والرياضة قد أكد أن الهدف من هذه المبادرة الإستمرارية مشيرا الى أنه مستمر في جميع المحافل ولا للتعصب في جميع المجالات ليس الرياضة فقط.





وتابع أنه يجب منع التعصب في الوسط الرياضى بشكل قوي وحقيقي خلال تلك الفترة خاصة أنه لم يطبق بشكل فعال خلال الفترة الماضية.





وأشار فوزي إلى أن هناك آليات تنفيذ لتنفيذ تلك المبادرة خاصة أن ظاهرة التعصب منتشرة من فترة طويلة ولكن علينا ان ننبذ التعصب وضرورة التطبيق الجيد لها.

أكد دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك ترتيب لتفعيل مبادرة "لا للتعصب..مصر أولا" قبل اللقاء الذي سيجمع بين القطبين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.