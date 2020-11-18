Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل نهائي أفريقيا.. الشباب والرياضة: تفعيل مبادرة لا للتعصب قبل القمة..فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:05 م
جماهير الأهلي والزمالك
جماهير الأهلي والزمالك
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك ترتيب لتفعيل مبادرة "لا للتعصب..مصر أولا" قبل اللقاء الذي سيجمع بين القطبين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري. 

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان  وزير الشباب والرياضة قد أكد أن الهدف من هذه المبادرة الإستمرارية مشيرا الى أنه مستمر في جميع المحافل ولا للتعصب في جميع المجالات ليس الرياضة فقط. 

وتابع أنه يجب منع التعصب في الوسط الرياضى بشكل قوي وحقيقي خلال تلك الفترة خاصة أنه لم يطبق بشكل فعال خلال الفترة الماضية.

وأشار فوزي إلى أن هناك آليات تنفيذ لتنفيذ تلك المبادرة خاصة أن ظاهرة التعصب منتشرة من فترة طويلة ولكن علينا ان ننبذ التعصب وضرورة التطبيق الجيد لها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب".. صور

بمشاركة الشباب والرياضة والأعلى للإعلام إطلاق مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"

وزير الرياضة: نبحث آليات مواجهة التعصب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

بحضور أبو العينين.. أحمد موسى: وزير الرياضة أطلق مبادرة لا للتعصب من موقع صدى البلد

موقع إخباري له مصداقية.. أحمد موسى يوجه التحية لـ رئيس التحرير أحمد صبري والزملاء في صدى البلد.. فيديو

له تاريخ مشرف.. أبو العينين مشيدا بـ أشرف صبحي: يلتزم بالقيم الأخلاقية في الرياضة

ترشيحاتنا

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد.. فيديو

وزير النقل لسكان عقارين بالزمالك: سندفع لكم الإيجار في فترة الإخلاء .. فيديو

بعد صلاح والنني وكوكا.. إصابة المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر بـ كورونا

أستراليا خارج الكوكب.. 52 ألف شخص معا داخل استاد بدون كمامات رغم كورونا

10 ملايين وفاة.. الصحة العالمية تحذر العالم من مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء