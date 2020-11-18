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برلمان

برلماني: استعادة الآثار المهربة للخارج حق مصرى أصيل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:01 م
اثار مصرية
اثار مصرية
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فريدة محمد

قال النائب محمد عبده عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة بالمجلس، ان مواجهة تهريب الاثار و التصدى للتنقيب غير الشرعي عنها ضرورة وحق اصيلا للدولة المصرية و يجب ان يشارك فيها الجميع.

واوضح عضو لجنة السياحة بالمجلس في تصريحات خاصة: "بعض هذه الاثار فى الخارج كان بمثابة الترويج  للاثار المصرية و لكن استرداد الحق المصري ضرورة"، مؤكدا: "نقف جميعا ضد التحركات الاجرامية التي تضر بالاثار المصرية".

ولفت عضو لجنة السياحة بالمجلس ان الدولة تبذل جهود للترويج للسياحة و تتخذ الاجراءات الاحترازية و تدعم المتاحف بالقطع الاثرية المختلفة. 

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.

وعلى هامش الاحتفالية بمرور 118 عام على تأسيس المتحف المصري في التحرير.  تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ١٠٠ عملة أثرية مستردة من الصين و السعودية والهند.
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