تطوير العشوائيات: منتجات الأسمرات تصدر حاليا لأمريكا وألمانيا والسعودية

قال المهندس إيهاب حنفي المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة قامت بمشروعات كثيرة فى تطوير العشوائيات، موضحًا أن ما تم فى مصر من تطوير العشوائيات لم يتم فى أى دولة بالعالم.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك مسئولين من 7 دول عربية جاءوا لمصر، ويريدون تنفيذ ما تم بـ مصر فى بلدهم.





ولفت إلى أن مصر استفادة من التجارب السابقة فى مواجهة أزمة العشوائيات، ولذلك لم نشاهد أن هناك مواطن ترك المنطقة العشوائية وعاد لها مرة أخري وأن ممثلى الدول العربية زاروا مشروعات الاسمرات و ماسبيرو وتل العقارب والجميع انبهروا بما تم.





وأوضح أن الدولة تتحمل تكاليف أكثر من أجل نقل المواطنين من العشوائيات، وأن أنشطة الحرف اليدية بحى الاسمرات انتاجها يصدر للعديد من الدول، وأن الأسمرات تصدر لـ دول كبيرة مثل أمريكا وألمانيا و السعودية .





وأشار إلى أن الجميع يسعى لتوفير فرص عمل لكل المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات للمدن الجديدة، وأنه بنهاية عام 2020 سنقضى على العشوائيات.

وأكد أن ما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألف و 500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة عشوائية، وأنه يجري تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وأن مثلث ماسبيرو مشروع ضخم و سيستغرق بعض الوقت للانتهاء منه.





ولفت إلى أن زهور 15 مايو هى المنطقة التى تضررت من السيول وتم إنشاء مجتمع متكامل عمارات وأحواش كبيرة وأكد أن هناك مليون مواطن استفادوا حتى الآن من تطوير العشوائيات، وسيصل لـ 2 مليون بعد الانتهاء من جميع المشروعات.



