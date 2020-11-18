تشمل 32 مليون مواطن.. برلماني: الحكومة تسعى لتوسيع مظلة تكافل وكرامة

قال النائب تامر عبد القادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع مصلحة المواطن نصب أعينه، وإعلان الحكومة اليوم مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن ببرامج الدعم النقدي يؤكد أن الحكومة تسعى لتوسيع المظلة المجتمعية للبرنامج ودخول أكبر عدد من المستحقين ومساعدة الأسر البسيطة.





وتابع عبد القادر فى تصريحات خاصة، أن برنامج تكافل وكرامة، يوفر حياة كريمة ويغطي احتياجات ملايين من المواطنين ويقف بجانب أسر عديدة في أشد الاحتياج لدخل شهري ثابت، يسد بعض احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية .





وأكد عبد القادر على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة فى معاش تكافل وكرامه لتشمل جميع الفئات المحتاجة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويكون هناك حصر شامل ودقيق من جانب الوزراة .





وقد أعلنت الحكومة فى تقريرها اليوم فيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، فالحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، واستفاد 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.



