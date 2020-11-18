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حوادث

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق أتوبيس داخل مدرسة في أوسيم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:06 م
حريق فى اتوبيس
حريق فى اتوبيس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة أوسيم بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب في أتوبيس داخل مدرسة بمركز أوسيم بالجيزة ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مدرسة بمنطقة ٱوسيم.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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