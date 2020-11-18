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لجنة مكافحة كورونا: دقة المسحة من 68 لـ 72% وتؤخذ من الفم والأنف معًا.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:28 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن  مسحة فيروس كورونا نسبة دقتها من 68 لـ 72%، مضيفًا: "أي اختبار في العالم لا يوجد به نتيجة دقيقة 100%".

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "من الصعب أن تظهر نتيجة أي مسحة إيجابية ويكون الفرد سلبي".

وتابع حسام حسني: "لو المسلحة طلعت سلبية في أول مرة وهناك أعراض مرضية لابد من إعادة المسحة  بعد 48 ساعة".

وأكمل حسام حسني: "من النادر أن تظهر النتيجة إيجابية ويكون الفرد غير مصاب بفيروس كورونا".

ولفت حسام حسني: "مسحة كورونا تؤخذ من الفم والانف معا وليس أحد منهم كي تكون نتيجة المسحة دقيقة بشكل كبير".

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