فيراري الأهلي يكشف أسباب موافقته على الإعارة للبنك الأهلي

كشف شادي رضوان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن أسباب اختياره الانتقال للبنك الأهلي علي سبيل الإعارة.









وقال رضوان إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء تمسك ببقائه ولكنه وافق علي استحياء لمنحي الفرصة في المشاركة أساسيًا.









وأضاف الملقب بفيراري أن البنك الأهلي مؤسسة تقوم علي الاستقرار مثل الأهلي بجانب أنه لقي تقديرا من محمد يوسف المدير الفني الذي تحدث معه هاتفيًا حول رغبته في التواجد معه في تلك التجربة.









وأوضح أنه يتمني أن يكون جديرًا بالثقة التي منحها له محمد يوسف صاحب الاسم الكبير في عالم كرة القدم سواء كلاعب أو كمدرب نجح في قيادة القلعة الحمراء بالفوز بالدوري أو دوري أبطال أفريقيا.







