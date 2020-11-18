الفرو والريش.. هدير سمير تكشف موضة شتاء 2021 وطرق تنسيق الملابس

كشفت الإعلامية هدير سمير ، في برنامجها حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عبر فقرة خاصة عن أخر صيحات موضة شتاء 2021، وطرق تنسيق الملابس.





وخلال الفقرة، تحدثت توما زيدان خبيرة الموضة والأزياء، عن موضة شتاء 2021 وطرق تنسيق الملابس.





وقالت خبيرة الموضة والأزياء، إن أنواع الفرو والريش من ضمن موضة شتاء 2021، مضيفة أن موضة الطبعات الهندسية والمقلمة تعتبر رائدة بشكل كبير خلال شتاء 2021.





وتابعت زيدان، أن :«الحاجات البيج سايز واللوز موضة أوي في الشتاء الحالي، وعايزه اوضح اكتر ان البيج سايز مش مناسب للبنات اللى كتفها عريض».





وأكدت أن الشتاء العام الحالي مختلف عن الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن من الألوان الغريبة العام الحالي هو ما يعرف بـ «القرع» وهذا اللون مختلف، ولون زهرة الريحان.





وعن طرق تنسيق الملابس، قالت توما زيدان خبيرة الموضة والأزياء، إن :«الجاكت والحزاء البوت مناسب جدا، في النهار نرتدي الملابس الخفيفة والتي تحمل ألوان هادئة».