بتهمة التزوير.. إحالة مُحضر بمحكمة الأميرية للنيابة

أمرت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بإحالة موظف "محضر" من محكمة الاميرية الجزئية الي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور، وذلك خلال جلسة محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.





وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 ديسمبر المقبل لإستكمال للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.





وتبين أن المحضر استخدم مستند اثبت فيه عدم استدلاله علي عنوان اثنين من المجني عليهم، وتبين للمحكمة تواجد الاثنين داخل القاعة، وأقروا بإقامتهما في العنوان المدون بمستند المحضر.





كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.