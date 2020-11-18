العربية تكشف الجديد في فضيحة مطار حمد الدولي.. فيديو





عرضت قناة العربية فيديو جديد عن فضيحة مطار حمد الدولي





أن مطار حمد الدولي أجبر بعض المسافرات على إجراء فحوص نسائية خاصة في مطار الدوحة وكشف الفيديوأجبرإجراء





وأوضح الفيديو أن المسافرات خضعن لفحص مهين حيث طالبن بالعديد من المطالب في بداية شهر أكتوبر الماضي ولم تقم قطر بتنفيذها .





وتابع: إن أبسط هذه المطالب الحصول على اعتذار رسمي بسبب ما حدث لهن على إحدى الطائرات التابعة لخطوط الطيران القطرية .



