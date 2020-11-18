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العربية تكشف الجديد في فضيحة مطار حمد الدولي.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:30 م
مطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي
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إبراهيم القادري

عرضت قناة العربية فيديو جديد عن فضيحة مطار حمد الدولي .

وكشف الفيديو أن مطار حمد الدولي أجبر بعض المسافرات على إجراء فحوص نسائية خاصة في مطار الدوحة .

وأوضح الفيديو أن المسافرات خضعن لفحص مهين حيث طالبن بالعديد من المطالب في بداية شهر أكتوبر الماضي ولم تقم قطر بتنفيذها .

وتابع: إن أبسط هذه المطالب الحصول على اعتذار رسمي بسبب ما حدث لهن على إحدى الطائرات التابعة لخطوط الطيران القطرية .

واستكمل: إن المسافرات لم تتلق أي منهن اعتذار على التفتيش المهين الذى حدث لهن وهناك البعض منهن يفكر في اللجوء إلى القانون للحصول على تعويض .
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