العربية تكشف الجديد في فضيحة مطار حمد الدولي.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو جديد عن فضيحة مطار حمد الدولي .
وكشف الفيديو أن مطار حمد الدولي أجبر بعض المسافرات على إجراء فحوص نسائية خاصة في مطار الدوحة .
وأوضح الفيديو أن المسافرات خضعن لفحص مهين حيث طالبن بالعديد من المطالب في بداية شهر أكتوبر الماضي ولم تقم قطر بتنفيذها .
وتابع: إن أبسط هذه المطالب الحصول على اعتذار رسمي بسبب ما حدث لهن على إحدى الطائرات التابعة لخطوط الطيران القطرية .
واستكمل: إن المسافرات لم تتلق أي منهن اعتذار على التفتيش المهين الذى حدث لهن وهناك البعض منهن يفكر في اللجوء إلى القانون للحصول على تعويض .