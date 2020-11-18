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أخبار العالم

نيويورك الأمريكية تقرر إغلاق المدارس بسبب كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:25 م
إغلاق المدارس في
إغلاق المدارس في نيويورك
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شريف سيد
أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، إغلاق المدارس، وذلك مع ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية. 

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال إنه تم تشخيص إصابة أكثر من مليون طفل أمريكي دون سن 18عامًا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وبحسب "سي إن إن"، وصل عدد الأطفال الذين أظهرت اختباراتهم نتائجًا إيجابية للإصابة بفيروس كورونا إلى مليون و39 ألفًا و464 شخصًا، منذ بدء تفشي الوباء.

 وقالت المجموعات في بيان مشترك إنه في فترة الأسبوع المنتهية في 12 نوفمبر ، كان هناك 111.946 حالة إصابة جديدة بين الأطفال، وهو أكبر بكثير من أي أسبوع سابق في الوباء. 

وأضافوا أن "الزيادة تتعقب الطفرات في الفيروس في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

قالت الدكتورة سالي جوزا ، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، التي تمثل أطباء الأطفال:"بصفتي طبيب أطفال مارس الطب لأكثر من ثلاثة عقود ، أجد هذا الرقم مذهلًا ومأساويًا.لم نشهد أي فيروس ينتشر في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال".
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