Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

2 مليار جنيه تعويضات.. كامل الوزير : الانتهاء من تطوير الطريق الدائري قبل2021

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:44 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
البهى عمرو
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك مباني مخالفة كثيرة فى حرم الدائري تمت فى عهود سابقة، و العمارة مكونة من 12 دور وأكثر، و والبعض يبني فى أرض ليست مملوكة له.

وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه قبل 2021 سنتهى من كل أعمال التوسعات و التطوير بالطريق الدائري، ولن نخرج أى مواطن من منزله، وسنوفر منازل للمتضررين. 

ولفت إلى أن الجميع يعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل الانتهاء من هذا التطوير، والرئيس أمر بتوفير المنزل البديل و الورشة البديلة لأى شخص يكون له عقار بهذا الطريق قبل التوسع. 

وتابع أن الطريق سيتوسع، وطالب من الجميع التعاون مع الدولة لان هذا المشروع مشروع عام ويخدم الجميع، وأنه تم إزالة بين 280 لـ 300 منزل من القاهرة و الجيزة و القليوبية لتوسيع الدائري.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة جزء من جراج النقل العام فى المنيب من أجل توسيع الطريق الدائري، وأن جميع المبانى سواء كانت مملوكة للدولة أو أى مؤسسة يتم اخلائها للتوسع.

ولفت إلى أن هناك 2مليار جنيه قيمة التعويض للأسر المصرية المتضررة من إزالة منازلها لتوسيع الدائري. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بمواصفات قياسية عالمية.. كامل الوزير: تساهم فى رفع الخدمة وتقليل زمن الرحلة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة

وزير النقل يترأس اجتماع لجنة نقل المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري.. خطة زمنية محددة لإنجاز الأعمال.. 7 حارات في كل اتجاه.. تسيير أتوبيسات BRT حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف

المشكلة في 3 مناطق.. وزير النقل: تعويض قانوني لـ أصحاب العقارات على جانبي الدائري بعد الإزالة

وزير النقل خلال جولة تفقدية: إنشاء طريق داعم من نفق سعد الدين الشاذلي حتى المرج .. ويشدد على تطوير الدائري بمواصفات عالمية

ترشيحاتنا

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

رئيس جامعة حلوان ينفى ظهور 180 حالة اشتباه بـ كورونا

بيتفرج على ستات تانية | كواليس خناقة صوفينار وزوجها

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

مليار إلا ربع.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: المتهم أخد مني 10 مليون وفي ناس ليهم 30 و40

وزير النقل يعلن قيمة تعويضات المتضررين من توسيع الطريق الدائري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء