2 مليار جنيه تعويضات.. كامل الوزير : الانتهاء من تطوير الطريق الدائري قبل2021

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن هناك مباني مخالفة كثيرة فى حرم الدائري تمت فى عهود سابقة، و العمارة مكونة من 12 دور وأكثر، و والبعض يبني فى أرض ليست مملوكة له.





وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه قبل 2021 سنتهى من كل أعمال التوسعات و التطوير بالطريق الدائري ، ولن نخرج أى مواطن من منزله، وسنوفر منازل للمتضررين.





ولفت إلى أن الجميع يعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل الانتهاء من هذا التطوير، والرئيس أمر بتوفير المنزل البديل و الورشة البديلة لأى شخص يكون له عقار بهذا الطريق قبل التوسع.





وتابع أن الطريق سيتوسع، وطالب من الجميع التعاون مع الدولة لان هذا المشروع مشروع عام ويخدم الجميع، وأنه تم إزالة بين 280 لـ 300 منزل من القاهرة و الجيزة و القليوبية لتوسيع الدائري.





وأشار إلى أنه سيتم إزالة جزء من جراج النقل العام فى المنيب من أجل توسيع الطريق الدائري، وأن جميع المبانى سواء كانت مملوكة للدولة أو أى مؤسسة يتم اخلائها للتوسع.





ولفت إلى أن هناك 2مليار جنيه قيمة التعويض للأسر المصرية المتضررة من إزالة منازلها لتوسيع الدائري.



