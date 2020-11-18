تفاصيل إنشاء سد نيريري في تنزانيا بالتعاون مع شركتين مصريتين.. فيديو

أكد عمرو عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بـ وزارة الإسكان، أن التنفيذ الفعلي لمشروع إنشاء سد جيوليوس نيريري لتوليد الكهرباء في تنزانيا مع شركتين مصريتين في ديسمبر 2018 بدأ في يونيو 2019 وتصل تكلفة المشروع الى 2.9 مليار دولار.









وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أنه كان هناك تجهيز لمدة 6 شهور لإعداد الموقع وتم استقدام عمالة من مصر للمشاركة في المشروع.









وتابع رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بـ وزارة الإسكان أنه مشروع ضخم تنفذه شركتان مصريتان هما المقاولون العرب والسويدي إلكتريك في تحالف مصري.







