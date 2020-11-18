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تفاصيل إنشاء سد نيريري في تنزانيا بالتعاون مع شركتين مصريتين.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:47 م
عمرو عبد الهادي رئيس
عمرو عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير
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محمود محسن
أكد عمرو عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بـ وزارة الإسكان، أن التنفيذ الفعلي لمشروع  إنشاء سد جيوليوس نيريري لتوليد الكهرباء في تنزانيا مع شركتين مصريتين في ديسمبر 2018 بدأ في يونيو 2019 وتصل تكلفة المشروع الى 2.9 مليار دولار.


وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أنه كان هناك تجهيز لمدة 6 شهور لإعداد الموقع وتم استقدام عمالة من مصر للمشاركة في المشروع.


وتابع رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بـ وزارة الإسكان أنه مشروع ضخم تنفذه شركتان مصريتان هما المقاولون العرب والسويدي إلكتريك في تحالف مصري.


وأشار عبد الهادي إلى أن المشروع يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمثل أهمية لـ تنزانيا ويقوم بدور مهم في توفير الطاقة الكهربائية بتنزانيا ودفع عجلة التنمية"، منوها إلى أن هناك 3 آلاف عامل يشاركون في مشروع انشاء سد روفيجي في تنزانيا والذي تنفذه شركات مصرية.
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