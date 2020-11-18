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خسارة 400 مليون جنيه.. وزير النقل يعلق على أزمة السائقين الأخيرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:57 م
وزير النقل
وزير النقل
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البهى عمرو
علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أزمة القطارات الأخيرة التى حدثت وتأخرت بعض القطارات بسبب بعض السائقين، وقال أن الوزارة خسرت قبل الجانب المادي رد فعل المواطنين.

وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن خسارة السمعة والمعنويات تكون أكثر مشكلة من الجانب المادي. 

ولفت إلى أن قطاع النقل خسر من 30 لـ 40 مليون جنيه فى الأسبوع الواحد بسبب أزمة السائقين.

وتابع أنه جلس مع السائقين أكثر من مرة، والجميع تفهم، وأكد أن الوزارة تعمل طوال الوقت على تطوير منظومة القطارات بشكل كامل. 

وأشار إلى أنه يتواصل مع السائقين بشكل مستمر وأى مشكلة يتم حلها.

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