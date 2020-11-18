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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. تأييد حبس نجم الفريق.. حجم إصابة آجاي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:11 م
الاهلي
الاهلي
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نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار النادي الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن..

كشف شادي رضوان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن أسباب اختياره الانتقال للبنك الأهلي علي سبيل الإعارة.

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية غدًا الخميس، قبل انطلاق المران المقرر له ‏الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام يوم السبت ‏المقبل.‏

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجزائري يوسف البلايلي يواجه أزمة كبيرة مع ناديه الجديد قطر القطري.

أيدت محكمة جنح مدينة نصر اول برئاسة المستشار أيمن عبد المغنى وسكرتارية هيثم فوزى اليوم الاربعاء حبس شادى رضوان لاعب النادي الاهلي المعار لنادى البنك الاهلي سنة بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه بسيارته سيدة مسنة فى مدينة نصر.

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏
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