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أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر خط أحمر ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، موضحًا أن كل شخص عليه أن يتابع ما يحدث فى بلده، وليس عليه أن يتدخل فى حقوق أى دولة أخرى. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعلم جيدًا حقوق الإنسان ولا تنتظر أحد يحدثها.

ولفت إلى أن فرنسا تقوم بالاعتداء على بعض الأشخاص وذلك بعد أن خرجوا للتعبير عن حقوقهم، وكشف أن فرنس لا تسمح لبعض الأشخاص بالتعبير عن رأيهم، وأن مصر فى هذا التوقيت لم تتحدث معهم.

وأوضح أن الخارجية المصرية رفضت تدخل فرنسا فى أمر داخلي بمصر، و عرض أحمد موسى بعض الفيديوهات التى توضح تعدى الشرطة الفرنسية بوحشية على مواطنين فى فرنسا.

وانفعل موسى: " مفيش حد يخوف مصر وأى حد يرتكب جريمة يتم معاقبته، وقام أحمد موسى بقراءة بيان وزارة الخارجية المصرية القوي.. مفيش حد فوق القانون بمصر".

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه بيان فرنسي حول القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واصفا اياه بالتدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا باحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا. 

وقال بيان للخارجية إن هذا الرد جاء تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته. 

كما شدد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد. كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

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