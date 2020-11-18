أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر خط أحمر ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، موضحًا أن كل شخص عليه أن يتابع ما يحدث فى بلده، وليس عليه أن يتدخل فى حقوق أى دولة أخرى.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعلم جيدًا حقوق الإنسان ولا تنتظر أحد يحدثها.
ولفت إلى أن فرنسا تقوم بالاعتداء على بعض الأشخاص وذلك بعد أن خرجوا للتعبير عن حقوقهم، وكشف أن فرنس لا تسمح لبعض الأشخاص بالتعبير عن رأيهم، وأن مصر فى هذا التوقيت لم تتحدث معهم.
وأوضح أن الخارجية المصرية رفضت تدخل فرنسا فى أمر داخلي بمصر، و عرض أحمد موسى بعض الفيديوهات التى توضح تعدى الشرطة الفرنسية بوحشية على مواطنين فى فرنسا.
وانفعل موسى: " مفيش حد يخوف مصر وأى حد يرتكب جريمة يتم معاقبته، وقام أحمد موسى بقراءة بيان وزارة الخارجية المصرية القوي.. مفيش حد فوق القانون بمصر".