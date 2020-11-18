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مرأة

بميني جيب .. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة نجوي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة بإطلالة ساحرة وجريئة. 


وظهرت نجوى كرم بميني جيب أحمر وسويت شيرت أسود اللون الاحمر ونالت الصورة إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

واعتمدت نجوي علي تسريحة شعر باللون البني المحمر بطريقة مموجة ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم يد لاكمال إطلالتها. 

ومن الناحية الجمالية وضعت نجوى كرم ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر الناري وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر. 


واليكم صورة نجوى كرم.... 

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