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رياضة

الإمبراطور.. ميسي يرد على عم جريزمان: سئمت أن أكون مشكلة برشلونة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة عن غضبه بعد سؤال أحد  الصحفيين لدى وصوله إلى برشلونة، بعد انتهاء واجبه الدولي مع منتخب الأرجنتين، عن أزمته مع الفرنسي جريزمان.

ورد النجم الأرجنتيني قائلًا في رده على سؤال الصحفيين عند عودته إلى أسبانيا: "في الحقيقة لقد سئمت قليلًا من أن أكون مشكلة كل شيء في النادي".

وكان إيريك أولهاتس، عم جريزمان ووكيل أعماله السابق، قد صرح لمجلة فرانس فوتبول: "أنطوان وصل إلى فريق به الكثير من الأزمات وعلى رأسها تحكم ميسي في كل شيء. إنّه الإمبراطور والسلطان الذي لا يرى جريزمان بعين الرضا".

وتابع: "سلوك ميسي كان مؤسفًا، وجعل ذلك جريزمان في وضع سيئ. أنطوان دائمًا يؤكد أنّه لا يعاني من أي مشكلة مع ليو، لكننا لم نسمع بالأمر ذاته من ميسى

وأكد تقرير صحفي أن نادي برشلونة يستعد لدفع 33 مليون يورو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة " ESPN" العالمية: "أن برشلونة يجب أن يدفع لميسي مكافأة ولاء قدرها 33 مليون يورو الصيف المقبل، كجزء من العقد الذي تم توقيعه في عام 2017.

وأضافت الشبكة، وأن قيمة مكافأة الولاء 66 مليون يورو، حصل ميسي على نصف قيمتها في شهر فبراير الماضي، ويستعد لاستلام النصف الآخر عقب انتهاء الموسم الجاري.
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